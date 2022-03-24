شاهد .. أبناء الفنانة المعتزلة ’’حنان ترك‘‘ يصبحوا شبابًا ويطلقون لحيتهم.. لن تصدقوا وسامتهم الشديدة وكيف خطفوا عقول الفتيات !! (صور)

انت الان تتابع خبر أبناء الفنانة المعتزلة ’’حنان ترك‘‘ يصبحوا شبابًا ويطلقون لحيتهم.. لن تصدقوا وسامتهم الشديدة وكيف خطفوا عقول الفتيات !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك بعيد ميلاد ابنها، ونشرت صورة حديثة جمعتها به، والتي كشفت عن دخوله مرحلة الشباب.

حنان ترك وجهت تهنئة خاصة لابنها، وذلك عبر خاصية “ستوري”، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد ابني الموهوب”.



حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد إبنها يوسف



حنان ترك شاركت الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بصورة تجمعها مع ابنها يوسف، ظهرت فيها وهي تحتضنه خلال تواجدهما على شاطئ البحر، وهنأت ابنها بعيد ميلادها وقالت في رسالتها له: “لم يأت أفضل ما في حياتك بعد، احتضنه وكن واثقا من نفسك وابدأ في مستقبل مليء بالإمكانيات والفرص اللامحدودة.. عيد ميلاد سعيد.. أحبك”.



حنان ترك تهنئ نجلها يوسف بعيد ميلاده



ونالت رسالة التهنئة التي أرسلتها حنان ترك لابنها، تفاعل عدد من متابعيها، إضافة إلى تفاعل ابنها الذي عبر عن مدى سعادته بكلام والدته له، حيث أعاد يوسف نشر تدوينة حنان ترك عبر خاصية القصص القصيرة كذلك، وعلّق عليها قائلًا: “الروح الوحيدة التي تعطيني سببًا للاستمرار.. أحبك يا ماما”.



يوسف يعيد نشر صورته مع والدته حنان ترك ويعبر عن سعادته بتهنئتها



كما تلقى يوسف التهاني من قبل شقيقه آدم، الذي نشر صورة ليوسف عبر خاصية القصص القصيرة وتمنى له السعادة، وعبر يوسف عن مدى محبته لشقيقه الأصغر بعد تهنئته له.

حنان ترك تدعم موهبة إبنها في غناء الراب



وتحرص النجمة المعتزلة حنان ترك باستمرار على دعم ابنها يوسف وموهبته في غناء الراب، حيث نشرت مؤخرًا مقطع فيديو من كليب أغنية جديدة لابنها بعنوان “queen” تم طرحها قبل فترة، لتشجع ابنها وتفاجئ الجمهور بأحدث ظهور له.