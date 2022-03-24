شاهد .. متجوزتيش ليه ؟؟ .. الفنانة منة شلبي تصدم أحدى السيدات برد غاية في الجرأة ولا يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر متجوزتيش ليه ؟؟ .. الفنانة منة شلبي تصدم أحدى السيدات برد غاية في الجرأة ولا يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

في أحدى اللقاءات التلفزيونية، تلقت الفنانة منة شلبي سؤال محرج من إحدى السيدات: انتي جميلة أوي وزي القمر ومسمسمة وقصتك حلوة ومفيش غلطة يعني.. متجوزتيش ليه؟ وردت الفنانة منة شلبي بعد ظهور ملامح الاحراج عليها بكلمة بسيطة: "نصيب". وقالت السيدة: "يعني العثرة منيين.. فردت منة شلبي محدش يأخذ أكثر من نصيبه. وقال احد الجماهير المتواجدين في البرنامج: "مش ملاحظة انو شكلك الغريب هو اللي موقف سوقك مع الرجالة. لتتابع منة شلبي الرد باستعراض راقص ترد به على كل الاسئلة قائلة : ” تربست الباب والمفتاح خبيته “.

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