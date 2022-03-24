شاهد .. بعد سنوات من رحيله.. فتحوا جواز سفر الفنان ’’نور الشريف‘‘ وأكتشفو صدمة العمر في اسمه الحقيقي وديانته !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد سنوات من رحيله.. فتحوا جواز سفر الفنان ’’نور الشريف‘‘ وأكتشفو صدمة العمر في اسمه الحقيقي وديانته !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

حققت صورة نادرة لجواز السفر الخاص بالفنان المصري الراحل “نور الشريف” ضجة وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع حسمت الجدل المثار حول إسم الفنان الحقيقي وديانته. اللذين دائما ما يختلف حولهما عدد كبير من الجمهور، وذلك بسبب الأشاعات التى روجت حول هوية الفنان الحقيقية، خاصة بعد وفاته.

وكشفت تلك الصورة المتداولة لجواز السفر الخاص بالفنان القدير الراحل، العديد من المعلومات الشخصية عنه، مثل اسمه الحقيقي وديانته. وردت علي كثير من الإشاعات التى نالت من الفنان نور الشريف، أثناء حياته وبعد وفاته.

وأوضح جواز السفر الإسم الحقيقي لـ نور الشريف، وهو نور الشريف جابر محمد عبدالله، وذلك بعد أن قام الفنان بتغيره، حيث أن إسمه عند الولاده كان (محمد جابر محمد عبدالله) إلي أن قام بتغيره في الوثائق الرسمية ليصبح اسمه السينمائي هو أيضاً إسمه الحقيقي وليس مجرد إسم فنى، وأن الديانة الخاصة به التى كان يعتنقها هي الإسلام، حيث أثيرت أقاويل حول كونه غير مسلم.