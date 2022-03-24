شاهد .. تعرف على الفنان الوحيد الذي رفض العمل مع منى زكي في فيلم ‘‘أصحاب ولا أعز’’ ووجهة لها صفعة مدوية . من يكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرف على الفنان الوحيد الذي رفض العمل مع منى زكي في فيلم ‘‘أصحاب ولا أعز’’ ووجهة لها صفعة مدوية . من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

فجر ممثل شهير مفاجأة مدوية كاشفاً عن رفضه فى المشاركة فى أحد الأدوار في فيلم أصحاب ولا أعز، مع الفنانة منى زكى والذى عرض على منصة نتفليكس.

وكتب الفنان نيقولا معوض عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي على انستجرام: اللي متابعني كويس هيعرف أني عمري في حياتي ما طلعت وقولت الدور ده كان ليا، مع أني مش شايفها حاجة غلط، وبالعكس بلاقيها شيء عادي جدا، ولا يوجد بها أي انتقاص من الدور أو الممثل اللي أخد الدور.

اضاف معوض : بس اليوم ومع كل الجدل اللي بشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيلم أصحاب ولا أعز، حابب أقول أني كان المفروض أكون واحد من الممثلين بفيلم أصحاب ولا أعز، وكمان حابب أوضح أن سبب اعتذاري عن الفيلم ليس له علاقة أبدا بالجدل المثار حول الفيلم حاليا.

واختتم نيقولا معوض: أنا اعتذرت بسبب ظروف كورونا، اللي خلت التصوير يتأجل أكتر من مرة، وكان عندي ارتباط مسبق بتصوير عمل فني خارج لبنان، وده اللي خلاني انسحب من فيلم أصحاب ولا أعز، وكنت عارف أني لما أشوفه هزعل جدا.