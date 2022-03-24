شاهد .. أنتشار صورة نادرة لوالدة الفنانة المصرية إلهام شاهين.. لن تصدق مدى الشبه بينهما !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة لوالدة الفنانة المصرية إلهام شاهين.. لن تصدق مدى الشبه بينهما !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة إلهام شاهين لقاء لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، تتحدث فيه عن والدتها الراحلة.

و علقت إلهام شاهين على الفيديو، حيث قالت: "أنا امي هفضل اعيط عليها العمر كله، ربنا يحفظ امهاتكم جميعا"، وفق (في الفن).

و بكت إلهام خلال الفيديو أثناء حديثها عن مدى محبتها لوالدتها حيث قالت: "الأم دي شيء غالي أوي، أنا كنت بتدلع على ماما، وأوقات أرد بقلة أدب أو أشخط أو أكون شايفة نفسي، وبندم على كل لحظة مديتهاش فيها حب وحنان".

وأضافت " لما كنت بقعد في البيت كنت بقرأ كتاب أو سيناريو وكتير كانت تقولي طب تعالي اقعدي معايا هاتي كتبك وتعالي، معرفتش استثمر الفترة اللي هي عايشاها وأخذ منها على قد ما أقدر، كنت فاكرة أن هي دايمة ليا طول العمر".

و يشار إلى أن إلهام شاهين تشارك في موسم رمضان القادم بمسلسل "بطلوع الروح" مع منة شلبي ومحمد حاتم وغيرهم نخبة من النجوم.