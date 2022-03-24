شاهد .. لو مكنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخضوا.. الفنانة ’’منة عرفة‘‘ تصدم الكل بأول ظهور لها بعد طلاقها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لو مكنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخضوا.. الفنانة ’’منة عرفة‘‘ تصدم الكل بأول ظهور لها بعد طلاقها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة منة عرفة، لأول مرة، بعد انفصالها عن زوجها السابق محمود المهدي.

ونشرت "منة" مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام"، قائلة: "أنا كنت منعزلة تماما، أنا آسفة، شكرا على سؤالكم عليا، وعلى الدعم النفسي، وعلى رسائلكم اللي كانت بتوصلني، وأنا كده رجعت خلاص، وحشتوني والله"

ضافت: "أنا آسفة على شكلي المبهدل ده، أنا حاطة فلتر أصلا، لو مكنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخضوا، مرهقة شوية، لكن الحمد لله".

وفي مطلع مارس الجاري، أعلن محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، للمرة الثانية.