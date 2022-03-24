شاهد .. متجيبيش سيرة مراتي على لسانك.. انفعال ’’مبروك عطية‘‘ وإهانته لهذه المتصلة.. لن تصدق ماذا قال !!

انت الان تتابع خبر متجيبيش سيرة مراتي على لسانك.. انفعال ’’مبروك عطية‘‘ وإهانته لهذه المتصلة.. لن تصدق ماذا قال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشبت خناقة بين الدكتور مبروك عطية أستاذ ورئيس قسم اللغويات بجامعة الأزهر، ومتصلة تدعى ريهام، بعد أن قالت له : لو حضرتك بترجع البيت وبتلاقي مراتك في أبهى صورها، ليقاطعها الأخير، بلاش تمثلي عليا ! . وقال عطية، للمتصلة خلال اتصالها برنامج «الموعظة الحسنة»، المذاع على فضائية «دريم»، "عيب عليكي ما تجيبيش سيرة مراتي على لسانك،"، فيما عمدت السيدة إلي انهاء مداخلتها بالبرنامج. وأكد عطية، "أنا لو شهدت بينها وبين زوجها هغلطها، لأن صوتها عالى ومتعصبة والست اللي صوتها عالى فظيعة ولا تحتمل وبتكهرب البني آدم".

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