شاهد .. اختفاء النجمة التركية هاندا أرتشيل في ظروف غامضة.. والجمهور يصدخل بحالة صدمة ويتهم كرم بورسين !!

انت الان تتابع خبر اختفاء النجمة التركية هاندا أرتشيل في ظروف غامضة.. والجمهور يصدخل بحالة صدمة ويتهم كرم بورسين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

من يتابع هاندا أرتشيل بالتأكيد لاحظ اختفاء الممثلة التركية عن الأضواء منذ أكثر من أسبوعين وهو أمر نادر أن يحدث معها ما طرح علامات استفهام كبيرة.

وتسبب اختفاء هاندا أرتشيل بالكثير من التساؤلات حول ما تمر به خاصة بعد انفصالها عن كرم بورسين وحذفها جميع صورهما المشتركة.

هاندا منذ حوالي 20 يوماً لا تشارك أي شيء عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونشاطها شبه متوقف عن الجمهور.

كما أنه بالعادة تلتقط الصحافة النجوم الأتراك بشكل مفاجئ في أماكان تواجدهم، لكن هاندا غائبة تماماً عن أي ظهور أمام الأضواء.

البعض ربط الأمر بانفصالها عن كرم وبأنها ليست جاهزة بعد للحديث عن الموضوع لأنه بالتأكيد سيتم سؤالها عنه في أول مرة يتم التقاطها فيها.

البعض الآخر قال أن هاندا موجودة في أميركا وتخضع لدروس في التمثيل وهذا الأمر الذي أجلته كثيراً في الفترة الماضية بسبب انشغالاتها.

الواضح أن هاندا ليست بوضع تستطيع فيه الظهور أمام الأضواء عكس كرم الذي شارك في مهرجان ملقا الدولي في إسبانيا ولكنه رفض تماماً الحديث عن حياته الشخصية.

وكان قد استفز الممثل التركي كرم بورسين حبيبته السابقة هاندا أرتشيل علنًا، في أحد المهرجانات، إذ لم يصدّق أحدًا ما فعله.

في التفاصيل، نشرت الصحافة التركية صورا للنجم التركي ​كرم بورسين​ بطل “أنت أطرق بابي”وهو يقف على السجادة الحمراء وذلك في الدورة الـ 25 لـ ​مهرجان ملقا السينمائي​.