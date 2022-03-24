شاهد .. حرامي منحوس يقع في فخ فتاة مصرية حسناء.. هذا ما فعله معها لكن كانت نهايته غير متوقعة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر حرامي منحوس يقع في فخ فتاة مصرية حسناء.. هذا ما فعله معها لكن كانت نهايته غير متوقعة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

على غرار الواقعة الطريفة التي حدثت قبل أشهر لصحفي تعرض للسرقة خلال بث مباشر، داهم لص فتاة وسرق هاتفها في مدينة قنا بالصعيد.



إلا أن الحرامي المنحوس لم ينتبه إلى مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع صديقتها التي استطاعت التقاط صورة له للتعرّف عليه.



وحررت المسروقة، أمس الثلاثاء، محضرا ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء تواجدها في الشارع خلال حديثها مع صديقتها، قدّمت فيه الصورة الملتقطة له.



فيما أكدت الأجهزة الأمنية أنها تكثّف جهودها للقبض عليه.



كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالواقعة، وأطلقوا على اللص لقب "اللص المنحوس".