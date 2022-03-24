شاهد .. اتجوزتي أحمد بدير في السر ليه؟.. الفنانة عايدة رياض تجيب جرأة صادمة و تكشفت السر الخطير المخفي ؟!

انت الان تتابع خبر اتجوزتي أحمد بدير في السر ليه؟.. الفنانة عايدة رياض تجيب جرأة صادمة و تكشفت السر الخطير المخفي ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن الأنباء المتكررة حول زواجها سرا من الفنان أحمد بدير عقب طلاقها من المطرب الراحل محرم فؤاد.

وقالت أن كل ما تردد غير صحيح، وأن أحمد بدير مجرد زميل وصديق ولكنه لا يناسب ميولها لأنها تحب الرجل "الشقي" واعترفت رياض بأنها.

وقعت في الحب 3 مرات، كما أكدت أنها فرطت في فرصة الوصول لمكانة نجمات الصف الأول أكثر من مرة.

وأضافت رياض فى لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن علاقتها بالفنان الكبير أحمد بدير صداقة وزمالة قوية ولا توجد بينهما أي علاقة ارتباط أو زواج، قائلة: زواجي من أحمد بدير شائعة وسيبوا الراجل فى حاله وعنده أولاد، وهو مش من النوع الشقى، وأنا بحب الراجل الشقي.

واعترفت الفنانة عايدة رياض بأنها تعرضت لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، قائلة: محرم فؤاد جوزي الوحيد وأنا اتعقدت من الجواز ومحرم كان كويس ولكن كان فرق السن مشكلة وهو كان بيحبني قوي وبيغير عليا قوي، وكان قافل الدنيا وصعب قوي.



وكشفت عايدة رياض عن وقوعها في الحب 3 مرات بعد وفاة محرم فؤاد ولكنها لم تتزوج، مضيفة: كان عندي أولويات بعد محرم فؤاد وأنا متجوزتش بعده وكنت بحب بس وأنا حبيت 3 بعده.

وأكدت عايدة أن مواقف الحزن أكثر من الفرح في حياتها، قائلة: أنا دموعي من كتر ما بكيت نشفت وقلبي اللى بيبكي وعندي حزن كبير جوايا في حياتي.. وبحاول أضحك لكن الحزن داخلي"، مشيرة إلى أن شعورها بالوحدة وحش ولكنها تعودت على الوحدة والشغل