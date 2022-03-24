شاهد .. نجمة مواقع التواصل ’’رهف القحطاني‘‘ تكشف للمرة الأولى عدد زيجاتها أمام الملأ .. جوابها صدم الكل !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​رهف القحطاني​ في لقاء تليفزيوني لها لأول مرة عن عدد زيجاتها. وقالت إنها تزوجت مرتين: "تزوجت برغبتي، مرتين مرة في عمر 17 ومرة في عمر 20".

هذا التصريح اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا ان عمرها لم يتجاوز الـ24 عاماً فيما اشار البعض ان رهف تحاول استعراض حياتها الخاصة من خلال الادلاء بمعلومات حول حياتها لتحقيق الشهرة وجذب عدد مشاهدات أكبر، فيما تمنى آخرون لـ وذ نكهة الاستقرار في حياتها وان تجد الرجل المناسب لها.

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