شاهد .. دنيا بطمة تفقد عقلها وتظهر بلباس مثير ومكشوف من الأسفل أظهر المخفي من جدسها للعلن !! (صورة)

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تفقد عقلها وتظهر بلباس مثير ومكشوف من الأسفل أظهر المخفي من جدسها للعلن !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/24 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. لتستعرض إطلالتها في أحد حفلاتها بطنجة.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها على “انستجرام”، والتي ارتدت بها قفطاناً مغربياً باللون الأسود.

وأشاد معظم المتابعين بإطلالة دنيا، مطلقين عليها لقب “سفيرة القفطان المغربي”، لكن بعض التعليقات أشارت إلى ساقها المكشوفة من فتحة جانبية أسفل القفطان.

كما تعمدت دنيا كشف ساقها إلى ما فوق الركبة في وضعيات التصوير، معقبة: “تبتسمين فيفقد الليل وعيه…ويكتم القمر تنهده ويسقط من السماء نجم… أرهقه اعجابه”.