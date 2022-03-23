شاهد .. النجمة التركية ’’هاندا آرتشيل‘‘ تقهر كرم بورسين وتظهر بالمايوه والذي كشف كل شيء للعلن !!

انت الان تتابع خبر النجمة التركية ’’هاندا آرتشيل‘‘ تقهر كرم بورسين وتظهر بالمايوه والذي كشف كل شيء للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة التركية هاندا آرتشيل صورة لها أثناء تواجدها على الشاطيء وارتدت المايوه.

نالت صورتها الكثير من التعليقات الايجابية التي أشادت بجمالها وبنجوميتها في تركيا وخارجها.



هاندا كانت انفصلت عن خطيبها مراد دالكيتش، وزعم غالبية الصحافيين والمشاهدين في تركيا إن سبب انفصالهما علاقتها العاطفية الجديدة مع بطل مسلسلها الجديد (أنتَ اطرق بابي) كرم بورسين.

لم تنفِ علاقتها مع كرم التي لاحظها الجميع، لأنهما منسجمان جدًا ويبقيان معًا ويذهبان ويغادران سويًا مواقع التصوير.