شاهد .. لن تصدق كم يبلغ راتب جورجينا رودريغيز الشهري من النجم كريستيانو رونالدو.. الرقم صادم ويفوق المعقول !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم يبلغ راتب جورجينا رودريغيز الشهري من النجم كريستيانو رونالدو.. الرقم صادم ويفوق المعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

يخصص نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، راتبا شهريا ضخما لصديقته عارصة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن النجم البرتغالي يخصص راتباً شهرياً لصديقته قدره 96 ألف يورو.

وكان كريستيانو رونالدو قد تعرف على جورجينا عام 2016 بعد انفصاله عن صديقته السابقة إرينا شايك، ومنذ ذلك الحين أصبحت شريكة حياته وأم أطفاله، تمهيدا لخطوة الارتباط والزواج الرسمي.

واحتفلت جورجينا رودريغيز بعيد ميلاد صديقها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو السابع والثلاثين، بإهدائه سيارة «كاديلاك إسكاليد» ذات ثمانية مقاعد.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن رونالدو جلس على كرسي قيادة السيارة ذات الدفع الرباعي، التي يبلغ سعرها المبدئي نحو 150 ألف جنيه إسترليني بعد ساعات من إطفاء الشموع في كعكة عيد ميلاده التي صنعتها صديقته له.

ونشرت جورجينا على صفحتها الخاصة على «إنستغرام» مقطعا مصورا، ظهر خلاله النجم البرتغالي وهو يتلقى هديته مع منشور جاء فيه: «سعيدة 37 عامًا على حب حياتي. نحن نحبك بلا حدود. خير أب وأفضل شريك حياة استطاع الله أن يخصصه لنا. مناضل وتستحق كل الخيرات اللي تنعم بها أنت الكمال والالهام».

وعرضت منصة «نتفليكس» العالمية مؤخرا المسلسل القصير «أنا جورجينا»، الذي يتناول مسيرة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو.

وتحدثت جورجينا عن بداية معرفتها برونالدو، قائلة إنها كانت تعمل بائعة بأحد محلات الملابس الشهيرة، حين أتى رونالدو وعدد من أصدقائه ونجله جونيور.

وتابعت جورجينا: «تطورت علاقتنا ثم حدثت وفاة والدي، وبعدها التقينا في إحدى المناسبات ودعاني لتناول العشاء، فقلت له لقد كنت انظر ذلك».

وأضافت: «في ذلك الحفل، تلامست أيدينا، وشعرت وكأن أيدينا قد تلامست عدة مرات من قبل».

وتابعت قائلة: «عقب إحدى المباريات، أمام أتلتيك بيلباو على ما أتذكر، قام بمراسلتي وقال لي أين أنتي؟ فأخبرته أنني سأخلد للنوم، فدعاني لتناول العشاء ووافقت، على الرغم أنني كنت قد تناولت العشاء قبل ساعتين».

وأضافت:«وصل بسيارته أمام منزلي، وأقلني لمنزله، وتناولنا العشاء».

وأكملت:«كنت أنهي عملي في العاشرة مساء، وكان يأتي أمام مقر عملي بسيارته الفاخرة»بوغاتي«، وهو أمر لم أكن لأتخيله أمام زميلاتي في العمل.. كانت بداية علاقتنا ممتازة ولطيفة بالفعل».

من جانبه رونالدو: «عندما رأيتها للمرة الأولى، حدث ما يشبه الانقلاب في قلبي».

وأضاف: «بعد ذلك تطورت علاقتنا لمدة شهرين أو أكثر، لم نكن مستعجلين».

وقال: «لم أكن لأتخيل أنني سأحبها هذا الحب، وبعد ذلك أدركت أنها المرأة التي تناسبني».