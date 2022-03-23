شاهد .. الفنان القدير ’’فاروق فلوكس‘‘ يكشف لأول مرة سبب رفضه إطلاق لقب الزعيم على عادل إمام ويفجر مفاجأة صادمة !!

انت الان تتابع خبر الفنان القدير ’’فاروق فلوكس‘‘ يكشف لأول مرة سبب رفضه إطلاق لقب الزعيم على عادل إمام ويفجر مفاجأة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان القدير فاروق فلوكس سبب رفضه إطلاق لقب الزعيم على الفنان الكبير عادل إمام.

وأضاف فلوكس، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يُبث على قناة ETC، أن الفنان عادل إمام له العديد من المسرحيات والأفلام، مضيفًا أن كلمة الزعيم التى أُطلقت على عادل إمام قليلة جدًّا عليه.

وأوضح أن الزعيم لون مختلف عن الفنان الراحل فؤاد المهندس، لأن المهندس أستاذ لجميع الفنانين بمن فيهم الزعيم عادل إمام الذي تتلمذ على يديه وتعلَّم منه الكثير.

وأتم فلوكس أن الفنان الراحل سمير غانم فنان جميل ومزاجي، وكان لهُ أسلوب خاص في الحياة.

وأشار فلوكس إلى "إنني محتفظ بأصدقاء الجامعة منذ عام 1954، ومليش حد قريب من الفنانين".