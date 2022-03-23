شاهد .. الفنانة ’’سميرة أحمد‘‘ تصعق الكل وتكشف سراً صادماً عن وفاة سعاد حسني .. وإسعاد يونس مصدومة !!

انت الان تتابع خبر الفنانة ’’سميرة أحمد‘‘ تصعق الكل وتكشف سراً صادماً عن وفاة سعاد حسني .. وإسعاد يونس مصدومة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة سميرة أحمد ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، في أحدث ظهور إعلامي لها بعد غياب، وتحدثت في البرنامج عن بداياتها الفنية وذكرياتها مع عدد من النجوم مثل عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وأنور وجدي وغيرهم.

وتحدثت الفنانة سميرة أحمد عن بداياتها الفنية خلال تصريحاتها في برنامج "صاحبة السعادة"، وقالت إنها انتقلت منذ طفولتها مع أسرتها من مدينة أسيوط إلى القاهرة، بسبب ظروف عمل والدها، واضطرت إلى البحث عن العمل مع شقيقتها خيرية أحمد من أجل مساعدة الأسرة، وكان ذلك بداية عملها في مجال التمثيل، حيث كانت تشارك في أدوار صغيرة ككومبارس، وكانت تحصل على جنيه واحد فقط، إلى أن اكتشفها الفنان أنور وجدي.

سميرة أحمد تكشف سراً عن وفاة الراحلة سعاد حسني وقالت سميرة أحمد إن الراحل أنور وجدي كان منتجاً لأحد الأفلام التي شاركت بها، وطلب منها أن تقول جملة واحدة فقط في المشهد، وحدث موقف طريف بينهما بعدما طلبت منه زيادة أجرها بسبب الجملة التي قالتها، ولكنه رفض وتوقع لها أن تصبح بطلة للأعمال في المستقبل، وتوالت أعمالها بعد ذلك، وكان من أبرزها في تلك الفترة مشاركتها في أعمال مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ؟

واستعادت سميرة أحمد ذكرياتها مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، ونفت وجود غيرة بينهما كما تردد سابقا، وقالت إنها كانت صديقتها ومقربة منها، وأنها كانت تختلف عنها في أعمالها وأدوارها الفنية، وكشفت سراً عنها وقالت إنها عندما حضرت جنازة سعاد حسني في القاهرة، لاحظت بكاء مساعدتها عليها وسألتها عن سبب وفاتها، ولكنها رفضت الإجابة، لذلك أبلغت الشرطة عنها واحتجزتها لفترة للتحقيق معها في ملابسات وفاة سعاد حسني.