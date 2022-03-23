شاهد .. الطبيب المخدوع وليد في فيلم ’’أصحاب ولا أعز‘‘ يصدم منى زكي بما أعترف به عندما سألوه عن دورها في الفيلم.. لن تصدق ماذا قال؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار) أشعلت تصريحات الفنان جورج خباز (قام بدور الطبيب المخدوع وليد) في فيلم أصحاب ولا أعز جدلاً كبيراً على مواقع التواصل. ورد خباز على الجدل المثار والانتقادات التي نالها أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز" وأبرزهم منى زكي، بسبب بعض المشاهد التي اعتبرها البعض جريئة. خباز قال إنه يحترم جميع وجهات النظر ولكن الانتقادات التي تتضمن تجريح لا يلتفت إليها وذلك على مدار مسيرته.

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