شاهد .. رفضت الزواج من رشدي أباظة وحين سألوها عن السبب كشفت سره الخطير.. تصريحات سميرة توفيق صدمت كل الوسط الفني !!

انت الان تتابع خبر رفضت الزواج من رشدي أباظة وحين سألوها عن السبب كشفت سره الخطير.. تصريحات سميرة توفيق صدمت كل الوسط الفني !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت سميرة توفيق عن خوضها تجربة ​السينما​، حيث قالت إنها إنطلقت بالسينما من لبنان، وأول فيلم شاركت فيه كان البدوية العاشقة مع الممثل الراحل كمال الشناوي، وأضافت ومثّلت أيضاً مع الراحل ​رشدي أباظة​ الذي طلب يدي.

وأشارت سميرة توفيق الى أنها تزوّجت مرة واحدة، وهي ولدت في لبنان.

وتحدّثت سميرة توفيق أيضاً عن أن والدها كان لديه الجنسية البريطانية، وتعذّب كثيراً ليحصل على الجنسية اللبنانية.

سميرة توفيق التي حافظت على لبنانيتها ورفضت احتراف الفن بمصر، وجذبت أغلبية الفنانين المصريين لمشاركتهم في أفلام لبنانية من بينهم كمال الشناوي ورشدي أباظة، كانت خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي رمز الأنوثة والجمال.

قصة حب رشدي وسميرة بدأت خلال تصوير فيلم بدوية في باريس، وخلال العمل اعترف رشدي بحبه لسميرة، وكانت الأخيرة مثلها مثل كافة الفتيات يحلمن بالارتباط به.

سميرة كشفت في تصريحات تلفزيونية بعد سنوات طويلة من رحيل رشدي أباظة بأن الارتباط لم يحدث بسبب عائلتها، ورفضت الافصاح بشكل كامل عن علاقتهم قائلة: "ما صار هناك نصيب، أنا من عائلة محافظة كتير ولذلك لم نتفق على الارتباط".