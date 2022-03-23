شاهد .. هجوم شرس على الفنانة المصرية مي عز الدين.. لن تصدق ما فعلته وفجر غضب الجمهور !!

انت الان تتابع خبر هجوم شرس على الفنانة المصرية مي عز الدين.. لن تصدق ما فعلته وفجر غضب الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

عرضت الفنانة المصرية مي عزالدين لهجوم شديد من الجمهور في احدى المرات بعد تواجدها مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج «أنا والعسل» بسبب حديثها باللغة الإنجليزية.

مواقع التواصل الاجتماعي سخرت من حديث الفنانة الذي مزج بين لغتين العربية والإنجليزية، حيث علق البعض قائلا: «أرجو من قناة الحياة وضع شريط ترجمة لكلام مي عزالدين».

وواصل آخرون هجومهم قائلين إن مي تحاول إثبات قدرتها على التحدث باللغة الإنجليزية، وقال آخر: «هل جاءت مي من كورس لغة إنجليزية قبل حضورها البرنامج».

في سياق متصل، نالت الفنانة مي عز الدين انتقادات واسعة، بسبب التصريحات الصحافية التي خرجت، عبر بيان صحافي، من مكتبها الإعلامي، أعربت فيه عن سعادتها الغامرة بنجاح مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، ووصول ردود فعل قوية حول العمل وتحقيقه نجاحا كبيرا، وهو ما أغضب عددا كبيرا من المتابعين الذي رأوا أن كوميديا "بيسة" تعد الأقل خلال هذا الموسم، والأقل في مشوار مي عز الدين، وانها لم تختر السيناريو المناسب، وتعثرت خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى توجيه نقد كبير للمكياج الذي استخدمته في شخصية الجدة، ووصفوه بغير المناسب على الإطلاق، بالإضافة إلى ضعف بعض عناصر العمل كله.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين على شاشة التليفزيون هو مسلسل "خيط حرير" وشاركها البطولة نخبة من أبرز نجوم التمثيل منهم سوسن بدر، ونيقولا معوض، ومحمود عبدالمغني، ومحمد علي رزق، وهنادي مهنا