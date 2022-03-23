شاهد .. طلبوا من الفنانة سميحة أيوب رأيها الصريح في دور منى زكي بفيلم ’’أصحاب ولا أعز‘‘.. لن تصدق ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر طلبوا من الفنانة سميحة أيوب رأيها الصريح في دور منى زكي بفيلم ’’أصحاب ولا أعز‘‘.. لن تصدق ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها شاهدت فيلم أصحاب ولا أعز، والذي أثار جدلا كبيرا هذه الفترة، لافتة إلى أن الفنانة منى زكي أتقنت الشخصية التي كتبت لها، لكنها لا تود الحديث عن محتوى العمل وتفاصيل الدور لأن هذا الأمر يرجع للفنان نفسه قبل أن يجسد الشخصية ويوافق على أي عمل.

وتابعت: فكرة أن يصدم الجمهور بأي عمل فني أو ممثل من خلال دور تمثيلي جسده فهو أمر واقعي، لأن الشخصية عبارة عن مادة خام أو ورقة توضع على "الترابيزة" والممثل يحلل الشخصية ويبدأ أن يبث فيها الحياة والحركة بطريقته.

ويعرض الآن للفنانة سميحة أيوب، مسلسل"نقل عام"، والذي لاقى إعجابا من قِبل المشاهدين، ويشارك في بطولته باقة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، خالد محمود، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، نور خالد النبوي، هايدي رأفت، هاجر الشرنوبي، من إخراج عادل أديب، وإنتاج فنون مصر.

وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حول حياة أحمد الشربيني الذي يعمل بهيئة النقل العام ولديه كثير من الأبناء والزوجات إلى أن يخرج على المعاش وتشتد حاجته للمال من أجل توفير سبل الحياة لعائلته.