شاهد .. هذه الطفلة الصغيرة أصبحت ممثلة شهيرة وتزوجت 9 مرات .. لن تصدق من تكون ؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الصغيرة أصبحت ممثلة شهيرة وتزوجت 9 مرات .. لن تصدق من تكون ؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

اسمها بالكامل (دينا طلعت سيد محمد)، وعمرها 56 عامًا، وهي من مواليد 1965، وتخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة، جامعة عين شمس، وحاصلة على ماجستير في الفلسفة.

أحبت دينا الرقص بسبب الراقصة فريدة فهمي، وقررت احترافه، بعد تأثرها الشديد بها، وانضمت لكل الفرق منها فرق سمير صبري وحسن عفيفي.

أحترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة «رضا»، وكان لها أجر ثابت. هربت من بيتها في الـ17 من عمرها، بعد رفض أهلها احترافها الرقص الشرقي، وخاصمها أبوها سنتين، لرفضه قرارها، وذكرت الفنانة في حوارات سابقة لها أنها تزوجت 9 مرات.

اختارتها دار نشر فرنسية رمزا لشخصية مؤثرة كسرت القواعد في الشرق الأوسط، وأصدرت عنها كتابًا بالفرنسية بعنوان: «حريتي في الرقص».

يذكر أن أول أفلامها كان «البنديرة» عام 1987، وشاركت في أكثر من 65 عملا سينمائيا وتليفزيونيا. لديها مسرحية واحدة وهي: «ألابندا» مع أحمد السقا وشريف منير، وفيديو كليب مع «السقا» بعنوان: «يا مغنواتي».