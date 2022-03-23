أخبار اليمن : (عين الإنسانية) ترصد بالأرقام جرائم العدوان في 7سنوات (إنفوجرافيك)

(عين الإنسانية) ترصد بالأرقام جرائم العدوان في 7سنوات (إنفوجرافيك)

كشف مركز حقوقي إستشهاد وإصابة 46,262 مدنيا، بينهم قرابة 14 ألف امرأة وطفل جراء القصف المباشر للعدوان السعودي على اليمن طيلة 7 سنوات ماضية.

واشار مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إلى أن عدد الشهداء والجرحى من النساء بلغ 2,434 شهيدة و2,910 جريحة، وبلغ عددهم من الرجال 11,283 قتيل و21,032 جريحا، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الأطفال 4,017 قتيل 4,586 جريحا.

وفي احصائية له اليوم الاربعاء -حصل دوت الخليج على نسة منها- رصد المركز الحقوقي استهدف طيران العدوان 1,214 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و9,721 حقلاً زراعياً، و139 منشأة رياضية و2573 موقعاً أثرياً و60 منشأة إعلامية خلال 7 أعوام ماضية.

قصف 410 مستشفى ومركز صحي

ووثق المركز قصف العدوان لعدد 590,069 منزلاً، و182 منشأة جامعية و 1,612 مسجداً، و 375 منشأة سياحية و 410 مستشفى ومرفقاً صحياً.

ولفت الى استهداف 999 مخزن أغذية ، و 416 محطة وقود، و696 سوقا و 965 شاحنة غذاء خلال ذات الفترة، اضافة إلى استهداف 433 مزرعة دجاج ومواشي و 9,770 وسائل نقل و482 قارب صيد

قصف 600 شبكة ومحطة للإتصالات

وخلال 7 اعوام ماضية استهداف طيران العدوان السعودي 404 مصنعاً، و 378 ناقلة وقود و11,901 منشأة تجارية، بالإضافة إلى استهداف 609 شبكة ومحطة اتصال و2,799 خزاناً ومحطة مياه 2,091 منشأة حكومية و6,743 طريقاً وجسراً.

وحسب الاحصائية فقد قصف طيران العدوان خلال ذات الفترة 15 مطاراً و16 ميناءً و340 محطة ومولد كهرباء.

