شاهد .. زوجة نجم مصر ’’أبو جبل‘‘ طلعت حامل بطفله الأول.. ما فعلته بعد النبأ السعيد صدم الجميع ولم يصدقه أحد !!

انت الان تتابع خبر زوجة نجم مصر ’’أبو جبل‘‘ طلعت حامل بطفله الأول.. ما فعلته بعد النبأ السعيد صدم الجميع ولم يصدقه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

شتعلت مواقع التواصل مرخرا بأنباء حمل الأميرة سمارة يحيى زوجة اللاعب المصري وحارس نادي الزمالك، محمد أبو جبل. وقد اشتعلت هذه الأنباء بعد ظهورها الكثيف مؤخراً على إنستغرام، بعد فترة من الانقطاع، جراء أزمتها مع زوجها، والتي أكدها اللاعب في لقائه الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي. وفيما يتعلق بحملها فقد أشعلت سمارة الجدل مؤخراً ونشرت صورة لها بلوك جديد وهي ترتدي خاتماً ذهبياً يبدو غالي الثمن. وقال كثير من المعلقين أن هذا الخاتم من أبو جبل لزوجته،بمناسبة كونها حامل في شهورها الأولى، لكن لا تزال هذه الأنباء غير مؤكدة.

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