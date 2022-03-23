أخبار اليمن : مساء اليوم .. حملة تغريدات واسعة لكشف جرائم العدوان (دعوة للمشاركة)

مساء اليوم .. حملة تغريدات واسعة لكشف جرائم العدوان (دعوة للمشاركة)
دعا وزير الإعلام ضيف الله الشامي للمشاركة الواسعة في حملة التغريدات التي ستنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور سبعة أعوام من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن.
وأشار وزير الإعلام إلى أهمية المشاركة في الحملة التي ستكون باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، لكشف جرائم العدوان بحق الشعب اليمني ومقدراته وإبراز الصمود الشعبي.
وأكد على أهمية الحملة لفضح الصمت والتواطؤ الأممي والدور الأمريكي المباشر في العدوان على اليمن.
وحث الإعلاميين والناشطين وأصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم على المشاركة الواسعة في حملة التغريدات على الهاشتاقين:
#7YearsOfWarOnYemen
#اليوم_الوطني_للصمود
ورابط بنك التغريدات: bit.ly/7yrs_war
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