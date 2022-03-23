شاهد .. نرمين الفقي تنزع ثوب الخجل وتجيب بكل جرأة على سؤال الإعلامية لميس حول أكثر شخص تمنت الزواج منه .. من يكون ؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة نرمين الفقي مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه أثناء لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON. وقالت : "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عايزة ومش خايفة من الزمن والوحدة". وأضافت: "أنا كامرأة نفسي أحب وأتحب وأشعر إن الراجل إلي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ما حبيت في حياتي".

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