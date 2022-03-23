شاهد .. عودة الفنانة ’’غادة عادل‘‘ لطليقها مجدي الهواري بعد 6 سنوات من الطلاق تُشعل الأنترنت.. وهكذا ما كشفه الأخير بجراءة صادمة !

انت الان تتابع خبر عودة الفنانة ’’غادة عادل‘‘ لطليقها مجدي الهواري بعد 6 سنوات من الطلاق تُشعل الأنترنت.. وهكذا ما كشفه الأخير بجراءة صادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

خرج المخرج مجدي الهواري كاشفاً خلال تصريحات صحافية عن تطورات الحالة الصحية لطليقته الفنانة غادة عادل، قائلاً: حالة غادة عادل حالياً أفضل، اتكتب لها عمر جديد.

وهذا وكانت قد تعرّضت غادة عادل أخيراً لأزمة صحية كشفت عنها من خلال تصريحات تلفزيونية.

وفي حينه قالت الفنانة: "أنا رجعتلي روحي من تاني، أنا من أول إمبارح كنت في أوحش وقت ليا ومكنتش حاسة بالدنيا. كان عندي حرارة لا تنزل والأولاد كانت نفسيتهم صعبة علشان كده نزلوا الصورة على السوشيال ميديا علشان الناس تدعيلي وفعلاً ربنا استجاب".

وتابع: "أول مرة مزعلش على حاجة نزلت على السوشيال ميديا، بس الحمد لله التحليل أكد أن العدوى خفّت وكنت بأخذ مضاد حيوي في عروقي. ومن وأنا في التصوير وكان عندي حرقان وانسداد في المثانة وكنت فاكرة من المجهود ولما راح قولت إني خفّيت وبعدين أول ما وصلت لندن مبقتش عارفة أمشي واكتشفت أنها عدوى بكتيرية طلعت على الكلى ووصلت للدم. الحمد لله لم تصل للتسمم وأنا جيت لندن بعد إجازة من تصوير المسلسل 5 أيام وهعمل تحليل تاني علشان أعرف نسبة العدوى وصلت لقد إيه".

هذا وبفعل الاهتمام الذي أتضح من تصريحات الطليق اشتعل الوسط بأحاديث تشير إلى عودته لطليقته الفنانة غادة عادل بعد 7 سنوات من حدوث الطلاق.

في سياق متّصل ، تشارك غادة عادل في دراما رمضان ببطولة مسلسل "أحلام سعيدة" الى جانب الفنانين: يسرا، مي كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.