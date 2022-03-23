شاهد .. ظهور مفزع يثير القلق للفنانة ’’نجاة الصغير‘‘ في عمر الثمانين.. هكذا أصبحت بعد أن غزت التجاعيد وجهها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع يثير القلق للفنانة ’’نجاة الصغير‘‘ في عمر الثمانين.. هكذا أصبحت بعد أن غزت التجاعيد وجهها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت شائعة تدهور صحة الفنانة الكبيرة، نجاة الصغيرة قبل نحو عام، كثيراً من ردود الفعل القلقة على النجمة المصرية الغائبة منذ سنوات عن الأضواء.

وحسمت نجاة الأقاويل بقبول عرض الإعلامي المصري عمرو أديب الذي هاتفها عبر مكالمة صوتية على الهواء مباشرة من خلال برنامجه "أصل الحكاية"، حيث طمأنت نجاة الجمهور على صحتها، وقالت إنها بخير، وإن صحتها في أحسن حال.

وتداول ناشطون صور لها بعد أن تجاوزت 80 عاماً من عمرها حث تبلغ حالياً 83 سنة.

وتحدثت الفنانة عن عديد من الأمور، ومنها سبب غيابها الفني، وقالت إنها تتمنى العودة في حالة وجود عمل جيد يقنعها، ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجهها هي أن معظم العازفين الذين عملوا معها لم يعودوا موجودين، وستقابل، على حسب قولها، صعوبات، سواء من العازفين، أو الملحنين، لأنه لا يوجد ملحنون يصلحون للعمل معها، وقد تكون أغانيها صعبة، لكنها تحلم بأن تجد من يحقق لها عملاً تتمنى تنفيذه ويشجعها على العودة.

وأشارت إلى أن هذا أمر قد يبدو غير سهل في تنفيذه، لكنها ستحاول إن شاء الله أن تقدم شيئاً فنياً.

وقالت نجاة إنها تقضي وقتها في منزلها مستغلة الوقت في سماع الموسيقى، وإنها تحب سماع كثير من المقاطع الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم. وأوضحت أنها لا تتذكر أسماء بعض الأغاني من كثرتها لأن أغنيات كوكب الشرق مكتبة عظيمة وكبيرة، ومحل دراسة.

وأضافت أنها كانت محظوظة، وتشعر بالنعمة، لمعاصرتها كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

واختتمت نجاة حديثها لعمرو أديب قائلة: "أحب أن أطمئن جمهوري الغالي والعزيز عليّ، أنا بخير، ما زال يمكنني الغناء، ولكنني لا أستطيع التعبير عن حالي بالحديث".