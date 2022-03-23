شاهد .. الفنانة ’’نسرين طافش‘‘ تفقد عقلها وتظهر بالشفاف .. والجمهور : لم ترتدي شيئا تحته !؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة ’’نسرين طافش‘‘ تفقد عقلها وتظهر بالشفاف .. والجمهور : لم ترتدي شيئا تحته !؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة نسرين طافش مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه من كواليس مسلسلها الجديد جوقة عزيزة، وظهرت فيه وهي تؤدي أغنية يا كاويني، بصوت بديعة مصابني، وظهرت طافش بالفيديو بملابس مثيرة، حيث ارتدت بروتيل أسود شفاف بشراشيب، وكأنها لا ترتدي شيئا تحته حسب وصف المتابعين، وظهرت بوزن زائد، واعتدت الشعر القصير، ووضعت مكياجا صارخا، وعلقت على الفيديو: دندنة وطرب من كواليس جوقة عزيزة غناء سيدة المسرح بديعة مصابني.

وتفاعل الجمهور مع فيديو نسرين طافش، وانهالت عليها تعليقات الغزل بجمالها وإطلالتها الساحرة، بينما انتقدها البعض بسبب ملابسها الجريئة التي ظهرت بها وكأنها شفافة ولم ترتد شيئا تحته، والبعض أكد على حماسه لمتابعة المسلسل التي تلعب طافش بطولته، مع نجوم كبار، منهم سلّوم حداد، أيمن رضا، محمد حداقي، وغيرهم.

ومسلسل جوقة عزيزة، قصة شعبية درامية مشوقة وطريفة، تلعب فيه نسرين طافش شخصية عزيزة خانم الملقبة بملكة المسرح، والبارعة في الغناء والرقص والتمثيل، وأول امرأة تؤسس مسرحًا للفنون بإسمها، وتتمتع بشخصية قوية وخفيفة الظل، وذكية ولديها كاريزما، وتحقق نجاحا كبيرا.

هذا وكانت قد نشرت ​نسرين طافش​ مجموعة صور على الانستغرام، ظهرت بها برفقة والدها ووالدتها، إحتفالاً بحلول عيد الأم، ولفتت الأنظار بإطلالة صيفية، مرتدية فستاناً طويلا باللون الوردي، وسدلت شعرها، وعلقت: كل عام و ملكة قلبي أمي العظيمة بخير وسعادة وصحة كل عام وانتي الطيبة والحنية والعطاء، كما عايدت والدها وعبرت عن حبها الكبير لهما، وتفاعل المتابعون مع الصور مشيرين الى الشبه بينها وبين والدتها، وتمنوا لوالديها الصحة والخير.