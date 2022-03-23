شاهد .. لن تصدق كم فارق هو فارق العمر بين أبو جبل وزوجته سمارة يحيى.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم فارق هو فارق العمر بين أبو جبل وزوجته سمارة يحيى.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

تخرجت في الجامعة وحصلت على بكالوريوس في التجارة والتسويق واستكملت دراستها في نفس المجال ببريطانيا غادرت للولايات المتحدة الأمريكية في ما بعد لدراسة فنون الاتصالات.

وبعد الانتهاء من الدراسة شجعتها شقيقتها لتدخل عالم الموضة وتصبح عارضة أزياء. قررت بعد تجربة عروض الأزياء أن تشترك في مسابقة ملكة جمال الجزائر عام ألفين وثمانية عشرة. واستطاعت أن تحصد اللقب بعد منافسة طويلة مع زميلاتها.

تزوجت سمارة من محمد أبو جبل في أبريل/ نيسان 2021 وسط حفل اقتصر على عائلتي العروسين بسبب انتشار وباء كورونا.

وسمارة يحيى أو "الأميرة سمارة" كما هو مكتوب على حسابها بموقع أنستقرام حصلت على لقب ملكة جمال العرب في عام 2019، إلا أنه تم سحب اللقب منها في عام 2020، لكن سمارة قالت إنها ترفض هذا القرار ولا تزال تعتبر نفسها ملكة جمال العرب.

وأثارت سمارة يحيى ومحمد أبو جبل الجدل حول علاقتهما ببعضهما البعض وخصوصاً مع عدم قيام الأخيرة بدعمه عبر السوشال ميديا على الرغم من تألقه الكبير في بطولة أفريقيا.

وكان لافتاً قيام "أبو جبل" و "سمارة" بإلغاء متابعة بعضهما البعض على "أنستقرام" وحذف الصور التي تجمعهما معاً.