شاهد .. ليه رفضتي المشاركة مع مكّي في ’’الكبير أوي‘‘ مجدداً؟؟ دنيا سمير غانم تجيب بدون خجل وتكشف ما يحدث خلف الكواليس !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي المشاركة مع مكّي في ’’الكبير أوي‘‘ مجدداً؟؟ دنيا سمير غانم تجيب بدون خجل وتكشف ما يحدث خلف الكواليس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

قد يكون مسلسل الكبير أوي بجزئه السادس أحد أكثر المسلسلات التي ينتظرها الجمهور بشغف وحماسة في موسم رمضان القادم، حيث يواصل صناع مسلسل «الكبير أوي» تصوير أحداثه.

المسلسل من بطولة الفنان أحمد مكي، ويبحث الجمهور عن سبب غياب دنيا سمير غانم عن المسلسل، والتي جسدت دور«هدية» على مدار الـ4 أجزاء السابقة.

وقال مؤلف العمل مصطفى صقر أنه لا يوجد لوم على «دنيا» في اعتذارها عن عدم المشاركة بالعمل الفني، فهي لا تريد أن تكرر الأعمال ذاتها، فطبيعة الدراما تتغير، وهي فنانة كبيرة ومن حقها اختيار المناسب لها، وعندما اعتذرت عن عدم مشاركتها بالموسم الخامس، أكدت أنه من دافع حبها للتغيير المستمر.

وحرص المخرج أحمد الجندي على أن يجمع بين عدد من نجوم الكوميديا خلال الجزء السادس من «الكبير أوي»، وهم: محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، كما سيظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، والعمل من تأليف «مصطفى».

دنيا سمير غانم تتحدث عن سبب انسحابها من المسلسل

وسبق أن تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم عن سبب انسحابها من المسلسل، والذي يعتبر واحدًا من أهم الأعمال الناجحة لها في مسيرتها الفنية، في تصريحات تليفزيونية، قائلة: «قدمت 4 أجزاء من مسلسل الكبير أوي وحسيت خلال العمل إني زهقت، وحابة أقدم حاجة تانية غير (هدية)، لأني بحب التغيير في الأدوار ومحتاجة أعمل أدوار تانية على الساحة الفنية».