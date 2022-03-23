شاهد .. دنيا سمير غانم تتعرض لهجوم عنيف بعد ظهورها بـ’’هوت شورت‘‘ في أحضان زوجها !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تتعرض لهجوم عنيف بعد ظهورها بـ’’هوت شورت‘‘ في أحضان زوجها !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعرضت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لهجوم حاد من بعض الناشطين بسبب ظهورها بالهوت شورت، على الرغم من عدم مرور عام على وفاة والديها.

“أحلى أم كايلا”



جاء ذلك بعدما نشر زوجها الإعلامي المصري، رامي رضوان، صورة وهو يحتضنها، بينما ترتدي دنيا سمير غانم تيشرت أبيض منقط، وهوت شورت جينز.

وعلق رامي: “في #عيد_الأم أحلى أم كايلا في العالم ما شاء الله.. بهجة حياتنا، كل سنة وانت طيبة حبيبتي “.

وبينما حاول البعض الدفاع عن دنيا بسبب الشورت، ورجحوا أن الصورة قديمة، إلا أن الأغلبية أصروا على انتقادها ومهاجمتها.

هجوم لاذع على دنيا

ومما جاء في التعليقات: “مش. كانت. فى العمرة؟ إزاي تلبس كدة؟”.

وكتب آخر مستنكراً: “والديك لم يمر علي موتهما عام وانت بالشورت”.

وبتعليق مشابه، عقبت ناشطة: “لم تمر سنة على رحيل والديها وهذا حالها بالشورت يا لجحود الابناء”.

ونوهت أخرى إلى كون رامي نشر صورة زوجته بالشورت بنفسه. وكتبت: “ماعدش فيه غيرة، الرجال نشرها بنفسه”.

وهو الأمر الذي جعل رامي رضوان يغير الصورة من جديد، وينشر صورة لا تُظهر سوى وجهيهما.