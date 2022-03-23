شاهد .. شاب عاكس بنت عمه الحسناء فوقعت المجزرة الدامية.. الذي فجعت قلوب كل المصريين !! (تفاصيل ما حدث)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

لقي شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، مصرعه رميًا بالرصاص، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُسرى، كما أصيب والده الأربعيني بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالفخذ الأيمن، في مشاجرة بين ابناء عمومة، لمعاكسة فتاة، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع مشاجرة مُسلحة دائرة المركز، ووجود وفاة ومُصاب.



وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول (نادر كليب - 18 عامًا - عامل - جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى، ووالده كليب. ح - 45 عامًا - عامل - مصاب بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالفخذ الأيمن)، وطرف ثانٍ (حاتم. ع - 29 عامًا - عامل، والشبير. ع - 35 عامًا - عامل)، الطرفان ابناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية.



تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كل منهما على الأخر، واتهم الثاني من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته.



ما أدى لوفاة نجله وحدوث إصابته؛ بسبب معاكسة الأول من الطرف الثاني ابنة الثاني من الطرف الأول.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.