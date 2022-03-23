شاهد .. لن تصدق من تكون والدة الفنانة الشهيرة سماح أنور.. من أشهر نجوم زمن الفن الجميل والمفاجأة في هوية والدها الذي لا يعرفه أحد ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من تكون والدة الفنانة الشهيرة سماح أنور.. من أشهر نجوم زمن الفن الجميل والمفاجأة في هوية والدها الذي لا يعرفه أحد ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعربت الفنانة سماح أنور، عن اشتياقها وحنينها لوالدتها الفنانة القديرة الراحلة سعاد حسين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، قائلة: مفيش حاجة قادرة أقولها يا أمى، انتى بس وحشتينى قوى قوى.

ونشرت سماح، عدة صور لوالدتها الفنانة الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "مفيش حاجة قادرة أقولها يا أمى، انتى بس وحشتينى قوى قوى، كل سنة وكل الأمهات بكل خير وصحة وسعادة والفاتحة لمن رحلن عن دنيانا".

لفنانة سماح أنور، سبق وتحدثت عن علاقة والدتها بوالدها، قائلةً إن والدها هو: "الرجل اللى عرف يأسر الست فبقت بتاعته"، على حد وصفها.

وأضافت سماح أنور متحدثة عن هذه العلاقة بين والديها: "أمى كانت عايزة ساعات تكون نفسها، أمي كانت ست حرة، ولما قابلت الراجل اللي يحبها، ويسيبها حرة، ملكها"، متابعة: "الله يرحمك يا أبويا.. الراجل اللي عرف يأسر الست فبقت بتاعته".

يذكر أن الفنانة سعاد حسين، تزوجت من المؤلف والأديب أنور عبد الله، وكوّنا معًا فرقة مسرح الفكاهة، وقدمت ما يزيد على 35 عمل مسرحي، بالإضافة على عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية ومن أشهرها مسلسل يوميات ونيس.