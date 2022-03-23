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شاهد .. مفاجأة تزلزل الوسط الكروي.. انكشاف ديانة ’’أبو تريكة‘‘ الحقيقية و الذي أبقاها مخفية ولم يكشفها أبداً !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

محمد أبو تريكة المولود في محافظة الجيزة، مصر هو من أشهر لاعبي كرة القدم العرب، حيث بدأت مسيرته مع نادي الترسانة لينتقل بعدها إلى النادي الأهلي. حصل على لقب أفضل لاعب في مصر لعام 2007 للمرة الرابعة على التوالي. وبعد 2004 و 2005 و2006 و 2007 وضع رقمًا قياسيًا جديدًا في مصر. أعلن محمد أبو تريكة إعتزاله الرسمي في 18 ديسمبر 2013. قرر بعدها الإبتعاد عن الأضواء لعدة سنوات ومن ثم عاد للساحة الرياضية كمحلل رياضي على قنوات Bein Sports.

 

معلومات عن أبو تريكة : 

  • اسم الأبمحمد محمد أبو تريكة.
  • اسم الأمفاطمة حسين.
  • أسماء الأخوةلديه أخين.
  • أسماء الأخواتلديه أخت وحيدة.
  • اسم الزوجةسمية.
  • أسماء الأولادأحمد، سيف، رقية، سيدرا، مودة.
  • الديانةمسلم.
  • العرقمصري.
  • الطول183 سم.
  • الوزن79 كغ.
  • الهواياتقضاء الوقت مع العائلة، الرياضة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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