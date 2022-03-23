شاهد .. لن تصدقوا جمال والدة الفنانة اللبنانية ’’ميريام فارس‘‘ .. الجمهور لم يستطيع تصديق حُسنها وأناقتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا جمال والدة الفنانة اللبنانية ’’ميريام فارس‘‘ .. الجمهور لم يستطيع تصديق حُسنها وأناقتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ صورا لها مع والدتها وحماتها ومربية منزلها وولديها من أجواء احتفالهم بعيد الأم يوم أمس.

وظهر أمامهم 4 قوالب حلوى مع حرف على كل قالب حتى تصبح الكلمة "ماما".



ولم تظهر ملامح حماتها بشكل واضح وذلك منعا لانتهاك خصوصية زوجها التي يحافظ عليها منذ ارتباطهما الا ان والدة ميريام سرقت الاضواء بجمالها ورشاقتها وستايلها وبدت حسب المتابعين وكأنها شقيقتها وليست والدتها.



وعلقت ميريام على الصور وكتبت: متل كل سنة منعيّد سوى حماتي وامي وانا ومربية اولادي.