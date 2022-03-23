شاهد .. جريمة صادمة تهز الكويت.. مصري يقتل زوجته ويفر هارباً الى مصر.. وهكذا كانت النهاية الغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر جريمة صادمة تهز الكويت.. مصري يقتل زوجته ويفر هارباً الى مصر.. وهكذا كانت النهاية الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت الكويت جريمة مروعة، حين أقدم مقيم مصري على قتل زوجته الفلبينية خنقاً، ثم هرب بأولاده إلى مصر.

حارس أبلغ الشرطة



ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية عن مصدر أمني قوله إن وافد مصري من مواليد 1976، أقدم على قتل زوجته الفلبينية خنقاً في المهبولة. وغادر مساء الأحد بصحبة ابنه (16 عاماً)، وابنته (17 عاماً). فيما ترددت معلومات عن ترك المتهم لابنه الثالث داخل حضانة.

وأشار المصدر إلى أن وافدا يعمل حارسا أبلغ عمليات الداخلية بأنه تلقى رسالة صوتية من أحد السكان هو وافد مصري. قال فيها إن زوجته داخل الشقة جثة هامدة وعليه إخطار الشرطة.

وبمجرد تلقي عمليات الداخلية بلاغ الحارس، انتقلت قوة من أمن الأحمدي برفقة مدير مباحث الأحمدي إلى الشقة.

آثار خنق

وتم العثور على جثة الوافدة “فلبينية”، وهي متوفاة وهناك آثار خنق على الرقبة ليتم إخطار الأدلة الجنائية بهدف الوقوف على سبب الوفاة بشكل دقيق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن قطاع الأمن الجنائي بدأ التحقيق بملابسات القضية. فيما لم يعرف أسباب الخلاف الذي أدى إلى ارتكاب الوافد لجريمته.

وقال سكان البناية إن العلاقة بين الوافد وزوجته كانت طيبة وأنهم لم يسمعوا صوت شجار.



ورجح المصدر أن يكون القاتل، قد ترك أحد أبنائه في البلاد حتى لا يتم الاشتباه في سفره برفقة جميع أبنائه فيتم توقيفه ومن ثم منع سفره.

تبادل المجرمين



وأكد المصدر، أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الكويت ومصر، تسمح بتبادل المجرمين بين البلدين. مستندا إلى المتهم في قضايا النصب والذي تم تسليمه الى الكويت قبل 3 أعوام.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الإجراء يتم بعد إجراءات قانونية نهائية وثبوت ارتكاب المتهم للجريمة بموجب أحكام قضائية نهائية.

بينما نقلت صحيفة “الراي” عن مصدر آخر قوله إن السلطات الكويتية بصدد إعداد مذكرة لمخاطبة نظيرتها المصرية في شأن “جريمة المهبولة”.

ترك رضيعاً في الحضانة



وقال المصدر إن رجال الأمن وجدوا الفيلبينية جثة في طريقها إلى التعفن، بحسب تقرير للأدلة الجنائية.

ودلت التحريات الأولية على أن المجني عليها قضت نحبها خنقاً على يد زوجها المصري الذي تمكن من مغادرة البلاد. مصطحباً معه اثنين من أبنائه، وترك الثالث (رضيع) في حضانة.

وقبل سفره بعث المتهم برسالة إلى زميل له مفادها “سافرت معاي اثنين من العيال والثالث بالحضانة ومراتي ميتة بالشقة”.

وأتبع المتهم برسالة أخرى: “أنا أخذت العيال عشان ما يتشتتوا بسبب أمهم”.

كما دلت المعلومات على أن الجيران سمعوا قبل أيام مشادة بين الزوجين.