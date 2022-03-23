شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الفني.. صلة القرابة بين هالة فاخر وإسماعيل ياسين ستصيبك بالصدمة !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الفني.. صلة القرابة بين هالة فاخر وإسماعيل ياسين ستصيبك بالصدمة !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

مازلنا نندهش من صلة القرابة التي تجمع الفنانين ببعضهم البعض، وكما عودناكم جمهورنا على تقديم معلومات حول هذه الصلة، نفجر لكم اليوم مفاجأة حول العلاقة بين الفنانة هالة فاخر والنجم الراحل إسماعيل ياسين.

ارتبطت الفنانة هالة فاخر في بداياتها الفنية بنجل الفنان إسماعيل ياسين، وذلك بناء على رغبة الوالدين فاخر فاخر وإسماعيل ياسين، حيث قررا أن تتم الخطبة في إحدى حفلات عيد ميلاد نجله ياسين وهو ما حدث بعد مرور 17 عاماً، ولكن كان الفنان فاخر فاخر، قد رحل عن الحياة وقتها، واقتصر الحفل على الفنان إسماعيل ياسين، ونجله المخرج الراحل ياسين وأصدقاء العروس هالة فاخر.

وفي لقطة نادرة من احتفالها بخطوبتها على ياسين إسماعيل ياسين، وقفت بين الراحلين إسماعيل ياسين ونجله المخرج ياسين إسماعيل ياسين لتتلقى قبلة منهما وعلى وجهها علامات السعادة.

وروت الفنانة هالة فاخر كواليس الصورة خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، إذ قالت: «كنت اتخطبت لياسين إسماعيل ياسين، اللهم يرحمهم هما الإتنين كانوا جمال جدًا، بس الخطوبة مقعدتش كتير».

وتابعت الفنانة خلال اللقاء بالحديث عن كواليس خطوبتها: «طنط فوزية زوجة الفنان إسماعيل ياسين، كان عندها عقد وخداه هدية من ملك البحرين تقريبا، وكنت لابساه في الخطوبة، ولما فسخنا خدته تاني طبعًا وزعلت عليه جدًا، وكان إسماعيل ياسين بيحبني جدًا».

كان الفنانان الكبيران إسماعيل ياسين، وفاخر فاخر، قد اتفقا على أن يتزوج أبناؤهما، «هالة وياسين»، وبالفعل ظل الثنائي على هذا العهد، ولكن توفي الفنان فاخر فاخر، ولحقه إسماعيل ياسين في عام 1972، ولم يكتب لهذه الخطوبة الاستمرار.