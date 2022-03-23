شاهد .. جمالها طغى وفاق جمال ابنتها.. والدة الإعلامية ’’منى الشاذلي‘‘ تشعل السوشيال ميديا في أول ظهور لها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر جمالها طغى وفاق جمال ابنتها.. والدة الإعلامية ’’منى الشاذلي‘‘ تشعل السوشيال ميديا في أول ظهور لها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

احتفلت الإعلامية منى الشاذلي، بعيد الأم، حيث نشرت صورة لوالدتها لأول مرة، ولفتت أنظار المتابعين بالشبه الكبير في الملامح بينهما.

وشاركت منى الشاذلي صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: ماما، كل سنة وانتي طيبة وكل الأمهات بخير.. عيد أم سعيد.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها حول الشبه بينهما، حيث علقت إحدى المتابعات، قائلة: ما شاء الله ربنا يبارك فيها نفس عيونك.. كل سنة وأنتم بألف خير وسعادة وراحة بال.

برنامج معكم منى الشاذلي وعلى جانب آخر، يعتبر برنامج معكم منى الشاذلي من أهم وأشهر البرامج الأسبوعية في الوطن العربي، حيث تستضيف منى الشاذلي العديد من نجوم الفن والشخصيات العامة والوزراء، من بينهم الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي تحدثت لأول مرة عن أزمتها الصحية وزوجها الفنان أحمد العوضي.

كما حلت السوبرانو أميرة سليم ضيفة على منى الشاذلي وتحدثت عن مسيرتها الفنية، واستضافت منى الشاذلي الفنان تامر حسني في ليلة رأس السنة 202، وتصدرت الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي حيث تضمنت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية وقدم تامر حسني باقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.