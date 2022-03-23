شاهد .. لن تصدقوا من تكون زوجة النجم الراحل سامي العدل .. فنانة شهيرة ونجمة مسرحية العيال كبرت ! (اتفرج الصورة)

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انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من تكون زوجة النجم الراحل سامي العدل .. فنانة شهيرة ونجمة مسرحية العيال كبرت ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
روت الفنانة نادية شكرى، في فيديو قديم لها، مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم، في وقت سابق، تفاصيل زواجها من الفنان الراحل سامى العدل.
وقالت:"أنا كنت في معهد فنون مسرحية وسامى العدل كان زميلى في المعهد وكانت دفعتنا متميزة جدا فيها فاروق الفيشاوى و كنت أنا من الأوائل وشاطرة و بغششهم في الامتحانات، وفى مسرحية العيال كبرت كنت متزوجة سامى العدل وانجبت رشا".
وكانت رشا سامى العدل ابنة الفنان الراحل سامى العدل، أعربت عن حزنها الشديد لفقدان والدها، وأنها تعانى منذ لحظة رحيله، وقالت رشا، عبر حسابها على فيس بوك: "حبي الكبير الأعظم على الإطلاق.. وحشتني ووحشني حضنك وسؤالك عليا حتى مناكفتك ليا وحشتني وزعيقك فيه حاجة دايما ناقصة، وبحس إني وحيدة في الدنيا من غيرك وتايهة مش عارفة أتصرف ولا آخد قرارات مصيرية، مش عارفة أتعامل وأواجه مشاكل".
وتابعت: "كنت بستمد قوتي وطاقتي بوجودك في الدنيا الحياة أهلكتني بدونك، والناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم واللي كان بيعمل حساب وجودك نسى أصلا إنه في يوم كان يعرفك وخيرك عليه رغم إن الواحد مش محتاج غير سؤال وطبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها ويستكتروها، وحشتني بقي ونفسي أجيلك قوي أقعد معاك وأفضفض لك، الله يرحمك يا سندى".
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