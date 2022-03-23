شاهد .. هل تذكرون نجمة ذا فويس كيدز ’’غنى بو حمدان‘‘ .. هكذا أصبحت اليوم وخطف عقول الشباب بجمالها الشديد !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت الطفلة السورية غنى بو حمدان، طفلة برنامج The Voice Kids الجمهور بأحدث ظهور لها بعدما أصبحت شابة. نشرت غنى صوراً لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر السوشيال ميديا. بدت غنى بإطلالة مختلفة تماماً وبدت فتاة شابة وناضجة، بعدما اشتهرت ببراءتها الطفولية في ذا_فويس كيدر. كانت غنى بو حمدان الطفلة السورية شاركت في الموسم الأول The Voice kids قبل 5 سنوات، وأثارت إعجاب الجمهور الذي تعاطف معها أثناء غنائها “أعطونا الطفولة” بعد بكائها على المسرح.

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