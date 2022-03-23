شاهد .. والدة الفنانة ’’نسرين طافش‘‘ بأول ظهور لها على الأنترنت والجمهور مصدوم.. أجمل من أبنتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر والدة الفنانة ’’نسرين طافش‘‘ بأول ظهور لها على الأنترنت والجمهور مصدوم.. أجمل من أبنتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار) نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ مجموعة صور حديثة لها برفقة والدها والدتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إحتفالاً بحلول عيد الأم. وظهرت نسرين بإطلالة صيفية وهي ترتدي فستاناً طويل ووردي، وعلقت معبرة عن حبها الكبير لهما، وقالت: "كل عام و ملكة قلبي أمي العظيمة بخير وسعادة وصحة كل عام وانتي الطيبة والحنية والعطاء يللي مالو حدود و بدي عايد بابا كمان بما اني ما عايدتو بعيد الأب الله يخلينا ياك يا بابا يا تاج راسنا وسندنا الله يخليلي ياكون يا أغلى الغوالي".

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