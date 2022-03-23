شاهد .. هذا الطفل الصغير كبر و أصبح فنان شهير أُطلق عليه لقب عاشق الستات لوسامته الشديدة وتزوج 7 مرات.. لن تتوقع من يكون؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل الصغير كبر و أصبح فنان شهير أُطلق عليه لقب عاشق الستات لوسامته الشديدة وتزوج 7 مرات.. لن تتوقع من يكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفل صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان شهير، حيث ظهر خلال تلك الصـورة في سنوات عمره الأولي، وهي الصورة الوحيدة له في تلك المرحلة العمرية.

أنه الفنان المصري “حسين فهمي” الذي نشر على حسابه الخاص بتطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة له وهو طفل لا يتجاوز عمره الرابعة، ونرى بها مدى الوسامة التي تمتع بها منذ صغره.

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة النادرة بكثافه على كافة المنصّات، ولاقت إعجابا كبيرا وعدد هائل من التعليقات التي أكدت أن الفنان رغم طفولته إلا أنه كان يمتاز بجاذبية ووسامة كبيرة.

صورة نادرة من طفولة الفنان المصري «حسين فهمي»

أُطلِق على الفنان حسين فهمي العديد من الألقاب ما بينها آخر بشوات السينما، واشتهر حسين فهمي بعلاقاته المتعددة، لوسامته الشديدة، وهو من مواليد العام 1940، وبدأ حياته الفنّية في بداية منتصف الستينات من القرن الماضي.

ارتبط الفنان المصري حسين فهمي في حياته 7 مرات معلنه، منها مرتان فقط من داخل الوسط الفني، ولم تشتهر زيجته على الرغم من تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.





يذكر أن حسين فهمي قد تولى رئاسة المهرجان لمدة 4 دورات في الفترة من 1998 – 2001، واستطاع خلالها إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته.