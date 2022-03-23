شاهد .. دموعه نزلت بغزارة.. بكاء نجم طيور الجنة ’’عصومي‘‘ يصيب جمهوره بالصدمة والسبب شقيقته جنى .. ماذا فعلت ؟ (صورة)

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انت الان تتابع خبر دموعه نزلت بغزارة.. بكاء نجم طيور الجنة ’’عصومي‘‘ يصيب جمهوره بالصدمة والسبب شقيقته جنى .. ماذا فعلت ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/23 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
تداول ناشطون بكثافة صورة لنجم قناة طيور الجنة المعتصم بالله مقدادـ عصومي والدموع في عينيه.
وظهر "عصومي" وهو يبكي على صديقه الذي إرتبط رسميا، مستخدماً فلتر، إذ وضع مقداد صورة صديقه مع عروسته وعلّق قائلاً: "حتى إنت عملتها يا صاحبي".
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة متفاعلين معها عبر تعليقاتهم. وكان ظهر "عصومي" بإحدى الصور كان نشرها سابقاً كمخلوق فضائي، ما أثار صدمة المتابعين.
لكن ظهر لاحقا أن شقيقته جنى مقداد قد أخذت هاتفه والتقطت له هذه الصور بفلترات عدة.
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