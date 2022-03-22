شاهد .. أول ظهور لوالدة الفنانة ’’نانسي عجرم‘‘ .. والجمهور مصدوم من جمالها الذي فاق جمال أبنتها !! (صورة)

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انت الان تتابع خبر أول ظهور لوالدة الفنانة ’’نانسي عجرم‘‘ .. والجمهور مصدوم من جمالها الذي فاق جمال أبنتها !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي_عجرم، بعيد الأم، ووجهت رسالة تهنئة لأمها السيدة (ريموندا).
نشرت عجرم صورة من طفولتها تظهر فيها مع والدتها وبدا الشبه كبيراً وواضحاً بينهما.
كانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم طرحت كليب أغنيتها (ما تعتذر) على قناتها الخاصة على اليوتيوب.
حققت في يوم واحد أكثر من مليون مشاهدة، والكل أشاد بفكرة الكليب الذي تحدث عن آفة اجتماعية خطيرة عن المخدرات.
شارك في الكليب الممثل اللبناني رودني حداد الذي أدى دور الزوج المدمن الذي يفقد أعصابه كلما تناول من تلك الحبوب القاتلة.
نانسي لعبت دورها بحرفية عالية، وأظهر الجانب التمثيلي الرائع في شخصيتها، وفي كل مشهد مثّلته كان له حكاية مهمة.
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