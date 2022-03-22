شاهد .. انهارت وبكت بمرارة.. لميس الحديدي تباغت الفنانة ’’علا غانم‘‘ بسؤال صادم والأخيرة تعلن لأول مرة عمرها الحقيقي أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر انهارت وبكت بمرارة.. لميس الحديدي تباغت الفنانة ’’علا غانم‘‘ بسؤال صادم والأخيرة تعلن لأول مرة عمرها الحقيقي أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

علقت الفنانة علا غانم، على تصريحات الفنانين الذين يرفضون ملامسة الممثلات أثناء التصوير، خلال لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، عبر شاشة قناة On الفضائية، مثل تصريح الفنان يوسف الشريف.

وقالت أن هذه وجهات نظر، فطالما يستطيع تقديم خيوط الشخصية دون الملامسة وتظهر كل الأحاسيس والمشاعر فهذا يكون أمرا جيد جدا، فكل ممثل له طريقته الخاصة.

وأضافت النجمة علا غانم، أن هناك عدة من نجمات الفن، لا يمكن الاستغناء عنهن، مثل الفنانات منى زكى ونيللى كريم ومنة شلبى وغادة عادل، بخلاف العمالقة مثل يسرا وليلى علوى وغيرهما، فالأجيال تكمل بعضها.

وعن قبولها أن تكون زوجة ثانية، رفضت هذه الفكرة، مؤكدة أنها تتزوج دائما بعقلها، وقد تزوجت ثلاث مرات؛ الأولى كان عمرها 17 عاما، استمر أربع سنوات وهو أبو بناتها، والثانى تزوجته بسبب شعورها بالوحدة، بعدما أقنعها زوجها الأول بأن تعيش بناته معه خلال فترة الثانوى، ولكن لم يستمر سوى ستة أشهر، والزيجة الثالثة مستمرة، وهو يحبها جدا ويخاف عليها جدا.

وبمجرد أن عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقاطع من حفل زفاف «كاميليا»، ابنه الفنانة علا غانم، حيث أهدت الإعلامية هذه المقاطع للفنانة على الهواء، والتي علقت عليها قائلة: «بنتي كاميليا هتعيش في مصر والتانية هتعيش في أمريكا، وللأسف بعد زواج الثانية حسيت بقسوة غير عادية، لأنهم خلاص مشيوا، مشيوا مشيوا».

وللفنانة علا غانم ابنتين، هما كاميليا وفريدة، اللتان تتمتعان بالجرأة والانفتاح، ويعيشان ويدرسان في الولايات المتحدة الأمريكية.

علا غانم تبكي على الهواء:

وبعد عرض مقطع الفيديو من فرح كاميليا ابنة علا غانم، دخلت في نوبة من البكاء على الهواء، معلقة: «إحساس وحش أوي رغم فرحتي عشانهم، بس خلاص بقوا في بيت تاني وكل ما يكبروا هيبعدوا أكتر».

وأضافت «غانم»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن التشابه بينها وبين ابنتها كاميليا قد لا يكون كثيرًا في الملامح، لكن التشابه الأكثر في الروح، «أكتر واحدة شبهي في الروح وبتقلدني وبتضحكنا كلنا».

كما كشفت علا غانم عن مدى وجود ميول فنية لدى بناتها: «بناتي كرهوا الفن بسبب اللي شافوه معايا»، كما تحدثت عن مشاعرها أثناء زفاف ابنتها كاميليا، فقالت: «كنت فرحانة وفخورة ورافعة راسي».

وتابعت: «كنت رافعة راسي أني ربيت البنات دي بالتعاون مع والدهم، وبنتي كانت مصرة أني أقدمها لعريسها على الممشى، وقالت لي وقتها أنتي كل حاجة في حياتي وعملتي كل حاجة في حياتي، وأنا فوجئت بطلبها خاصة أن كاميليا مصممة الفرح وحفل الزفاف كاملًا».

وأوضحت علا غانم أنها في بعض الأحيان تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، «ساعات كنت بحس أني غلطانة في تأخرى عن قرار الابتعاد عن الفن وأني اقعد مع بناتي قبل زواجهن، كانوا بيكبروا قدامي ويتخرجوا ويتجوزوا».

قالت الفنانة علا غانم، إنها لا تمانع الكشف عن عمرها الحقيقي، كاشفة أنها تجاوزت 50 عاماً.