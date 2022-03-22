شاهد .. مين هي الممثلة اللي كان نفسك تتجوزها بس مكنش ينفع ؟؟.. سمير صبري يجيب بكل جرأة وبدون خجل .. لن تصدقوا من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر مين هي الممثلة اللي كان نفسك تتجوزها بس مكنش ينفع ؟؟.. سمير صبري يجيب بكل جرأة وبدون خجل .. لن تصدقوا من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

وجهت الأعلامية بسمة وهبة في احد اللقاءات التلفزونية السابقة، للفنان القدير سمير صبري، سؤال: قالوا انك تراجعت عن الزواج من الفنانة سماح أنور في اللحظات الاخيرة، ايه السبب.

وقال الفنان سمير صبري ان السبب كان هو فارق السن، واضاف ان علاقته بها علاقة عائلية وكان والديها حبيبي، والظروف اجبرتنا نحب بعض وانا "دائما كنت انتقد اللي يتزواج واحدة اصغر منه بكثيرفي السن".

وقال ان سماح انور "مكمنتش عارفة، ويمكن لمن كلمتها امها بعدين، هي بنت جدعة أوي وانا بحبها أوي.

واضاف: "اشتريت الدبل وكتبت عليهم اسمينا، وفضلت الدبل معي سنين، وفضلت متردد، وقررنا ان العلاقة تبقى علاقة صداقة متينة قوية اكثر من الحب الذي يؤادي الى الزوج.

وقالت بسمة وهبة: "ليه انت عائيش وحيد؟ ليرد عليها ممازحاً لها، ده فريد الاطرش هو اللي وحيد، انا مش وحيد، انا ثروتي هي اصدقائي وهلي وهي الثروة الحقيقية، اللي هي افضل من تاريخي الفني.

من جهتها أكدت الفنانة سماح صبري أن أي منهما لم يقل للآخر كلمة بحبك ولم تكن هناك مشاعر عاطفية متبادلة بينهما من الأساس ولكن مازاد من حدة انتشار الشائعة بحسب تعبيرها هو تعاونهما سويا في أكثر من عمل فني.