شاهد .. مهنة ’’بيج رامي‘‘ الحقيقية قبل الشهرة ستصيبك بالصدمة حتماً والمفاجأة الكبرى في ثروته الضخمة التي تفوق كل التوقعات والخيال !!

انت الان تتابع خبر مهنة ’’بيج رامي‘‘ الحقيقية قبل الشهرة ستصيبك بالصدمة حتماً والمفاجأة الكبرى في ثروته الضخمة التي تفوق كل التوقعات والخيال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

وراء كل نجاح قصة وكواليس دقيقة عاشها البطل ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي ، والذي بدأ ممارسة هذه الرياضة منذ 10 سنوات في الكويت حيث كانت هذه المرحلة من الأعمدة التي أسست أسم بيج رامي .

بيج رامي، من مواليد كفر الشيخ فى 16 سبتمبر 1984، وكانت أسرته تعمل في مجال تجارة الأسماك، وعمل معهم لكسب الرزق بعد تخرجه من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ، لكنه كان مولعًا بالرياضة منذ صغره وكان يحلم بأم يكون صاحب بطولات في رياضة كمال الأجسام .

لحلم بدأ يراوده فقرر البدء منذ الصغر وتدرب في إحدى الصالات الرياضية في بلطيم ونجح نجاحًا مبهرًا وحصل على عدة جوائز وشهادات على مستوى مدينته لكنه لم يتمكن من الاستمرار في السعي وراء ذلك الحلم في بلده، فاضطر للسفر مع أسرته إلى الكويت ليعمل مع أفراد أسرته في تجارة الأسماك لكن هذه الفرصة كانت تحمل في طياتها محطات النجاح والفرص الذهبية لـ بيج رامي .

نجاح بيج رامي في الكويت

وبعد سفر ممدوح السبيعي وأسرته إلى الكويت ، استمر في مواصلة حلمه وقرر استكمال مسيرته التدريبية في صالة جيم كبيرة في الكويت في 2010 حيث حقق وزن 200 رطل عام 2011 .

بعد النجاحات التي حققها بيج رامي ، لاقى اهتماما كبيرا في الكويت ومنحوه رعاية كاملة في صالات التدريب بنادي " أوكسجين جيم" ومن هنا بدأ يتألق ممدوح السبيعي في رياضة كمال الأجسام، حيث وفرت له كفاة الإمكانيات التي وضعته على طريق العالمية .

إنجازاته

فاز ممدوح السبيعي ببطولات وشهادات علي الصعيد المحلي وعالميًا وحقق العديد من الألقاب فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام وتوالت ولم يتوقف مشواره عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.

بدأ ممدوح السبيعي منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، وحل فى المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا و السابع في مسابقة 2014 وتمكن من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام وحاز السبيعي المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015 والمركز الرابع ببطولة 2016 والمركز الثاني 2017 والمركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017 والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، والمركز الأول في مستر أولمبيا 2020، والمركز الأول في مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي.

ثروته

لا توجد أي إحصاءات رسمية حول قيمة ثروة بيج رامي، ولكن المعروف أنه حصل على جائزة مستر أوليمبيا مرتين في عامي 2020 و 2021 وتبلغ قيمة الجائزة 400 ألف دولار، أي أن ثروته لا تقل عن 800 ألف دولار، وهو ما يقدر ب 12552080.00 جنيه مصري.