شاهد .. طلب المخرج من أحمد زكي تنفيذ مشهد ‘‘قبلات’’ ساخنة مع زينة في سن مراهقتها.. لكن ما فعله جعلها تدخل بحالة صدمة وذهول !!

انت الان تتابع خبر طلب المخرج من أحمد زكي تنفيذ مشهد ‘‘قبلات’’ ساخنة مع زينة في سن مراهقتها.. لكن ما فعله جعلها تدخل بحالة صدمة وذهول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية زينة، عن نصيحة الفنان الراحل أحمد زكي لها في أول لقاء جمعهما، وذلك خلال ندوة صحفية سابقة.

وقالت زينة: "كنت مجنونة بأحمد زكي ومهوسة به، وعندما شاهدني قال لي بلاش تمثلي وأكملي دراستك وادخلي المعهد وبعدها مثلي".

وقالت أن "أحمد زكي كان رافضا في البداية أن أعمل معه في الفيلم وكنت صغيرة عندي 14 سنة، ورفضه كان خوفا عليّ وخصوصا أنه كان هناك قبلة في الفيلم وأصر على تنفيذها المخرج الكبير داوود عبدالسيد ولكن زكي رفض جدا، ولما سألني (هل توافقين على تقديم هذه القبلة) قلت له طالما منك لن أرفضها بالتأكيد، ولكنه أصر على عدم تنفيذها".

وأضافت: "زعلت منه وقلت الناس الذي لا أعرفهم عايزني أمثل وهو اللي بحبه يقولي لا، ولكنه كان محقًا".

وشاركت زينة، مع الفنان الراحل في فيلم "أرض الخوف"، وكان ذلك خلال عام 2000، مؤكدة أنها كانت في البداية تريد أن تلتقط معه صورة واحدة فقط ولكنها شاركت في الفيلم.

فيلم "أرض الخوف"، من إنتاج عام 1999، من تأليف وإخراج داود عبدالسيد، وبطولة أحمد زكي،و فرح، وسامي العدل، وعزت أبو عوف، وحمدي غيث.

يبدأ الفيلم بإسناد المهمة التي تحمل اسم "أرض الخوف" إلى الضابط يحيى المنقباوي (أحمد زكي)، والذي يقوم بمقتضاها بالتحول إلى تاجر مخدرات محترف والعيش بين عتاة الإجرام والمهربين بعد فصله رسمياً من جهاز الشرطة وسجنه بتهمة الرشوة. وبعد هذا الزرع الكامل عليه أن يرسل تقارير سرية تحوي تفاصيل هذا العالم موقعة باسمه الحركي "آدم"، وبمنطق الزرع الكامل مصرح له بأن يقتل ويسرق ويرتكب كل الجرائم والمحرمات وعليه أن يحمي نفسه بنفسه.