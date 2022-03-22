شاهد .. خفايا صادمة وراء سفر ’’أشرف عبد الباقي‘‘ لأمريكا لإجراء تحليل DNA.. أخيرا انكشف السر الخطير والمخفي عن الكل !!

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وراء سفر ’’أشرف عبد الباقي‘‘ لأمريكا لإجراء تحليل DNA.. أخيرا انكشف السر الخطير والمخفي عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

يُعد الفنان أشرف عبد الباقي واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث يرجع له الفضل في عودة المسرح، من خلال تقديمه مسرحيات «مسرح مصر»، الذي قدم بها عديدًا من التجديدات بقواعد المسرح، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور للمسرح.

الفنان أشرف عبد الباقي سافر لأمريكا في وقتٍ سابق، لإجراء تحليل DNA، وذلك لفضول منه أن يتعرف على أصله وأصل عائلته، وهل هو ينتمي لجذور مصرية أم خليجية، أم أصول أخرى أوروبية؟ وذلك بعدما اتفرج برنامجًا يكشف للأشخاص أصولهم منذ ألف سنة ماضية.

أشرف عبد الباقي تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن هذا الأمر، خلال لقائه في برنامج السيرة، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر قناة dmc، قائلًا: «شوفت برنامج مستضيفين فيه أشخاص من بلاد مختلفة، ويكشف لهؤلاء الأشخاص أصولهم، من خلال إجراء تحليل DNA، بيجيب له ألف سنة عن عيلته، بدأت منين واتحركت لفين».

كشف أشرف عبد الباقي أصوله، قائلًا: «لغاية 400 سنة عيلتي كانت في القاهرة، وعملت التحليل لأن كان عندي فضول أعرف أصولي أي، خليجية أم ألبانيا، أم غير ذلك».

وشارك الفنان أشرف عبد الباقي في عديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها حكايات زوج معاصر، أبو ضحكة جنان، على جنب يا أسطى، وصاحب صاحبه، راجل وست ستات، أريد خلعًا، لخمة راس، حب البنات.