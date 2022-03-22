شاهد .. حكاية وأسرار المسلسلين اللذين اعتذر عنهما ’’محمود عبدالعزيز‘‘ وكانا سبب نجومية فنان آخر أصبح اسطورة كبيرة !!

انت الان تتابع خبر حكاية وأسرار المسلسلين اللذين اعتذر عنهما ’’محمود عبدالعزيز‘‘ وكانا سبب نجومية فنان آخر أصبح اسطورة كبيرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

في تاريخ الفن عامةً، اعتذر بعض النجوم عن عدم قبول أدوار شكلت فارقاً كبيراً لنجوم آخرين، وصنعت نجوميتهم وشهرتهم على طريقة المثل الشهير «تبقى في إيدك وتقسم لغيرك».

وفي مشوار الفنان الراحل نور الشريف، الذي تحل ذكرى وفاته الثالثة خلال هذه الأيام، عملان من أهم ما قدم في الدراما التليفزيونية، وحقق من خلالهما نجوميته في الدراما، ونال شهرة واسعة في العالم العربي كله، رغم أن المسلسلين رُشح لهما في البداية الفنان محمود عبد العزيز، نتوقف عند كواليس وأسرار اعتذار محمود عبد العزيز عن عدم قبول العملين وموافقة نور عليهما.

فيقول السيناريست الكبير مصطفى محرم إن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» كان مرشحاً لدور عبد الغفور البرعي فيه قبل نور الشريف محمود عبد العزيز؛ لكنه اعتذر بسبب انشغاله وقتها.

وذكر محرم أن نور رفض المسلسل في البداية، وبعدها قدم له معالجة وكتب ثلاث حلقات وأرسلها له فاقتنع ووافق.

وأوضح محرم أن مسلسل «عائلة الحاج متولي» أيضًا كان مكتوباً في الأساس لمحمود عبد العزيز باعتباره «جان» ووسيماً، وتنطبق عليه مواصفات الحاج متولي الرجل الذي تقع السيدات في حبه بسبب شكله وأسلوبه، وقال محرم إن محمود اعتذر أيضًا ورشح له نور الشريف.

ومن المعروف أن مسلسلي «لن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحاج متولي» حققا نجاحًا كبيرًا في مصر والعالم العربي، ولا يزالان يُعاد عرضهما حتى الآن، وحقق مسلسل «عائلة الحاج متولي» إيرادات وصلت إلى أكثر من 34 مليون دولار، وكان كلا العملين فاتحة الخير على نور الشريف في الدراما التليفزيونية، وتوالت بعدهما نجاحاته.